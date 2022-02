Coronacijfers Zeeuwse ziekenhuizen schommelen. Meer Covid-patiënten in ZorgSaam, minder in Adrz

Een ontwikkeling die de week ervoor juist andersom was. Bij Adrz in Goes werden de afgelopen week 15 mensen met corona opgenomen, tegen 29 in de week ervoor. Een fikse daling dus. Vijf mensen overleden aan het virus. In ZorgSaam in Terneuzen zagen ze het aantal coronapatiënten stijgen. Er werden 12 coronapatiënten opgenomen, de week ervoor 7. ,,Er is sprake van een lichte stijging”, zegt woordvoerder René Maas van ZorgSaam. ,,We houden rekening met een verdere stijging van het aantal patiënten dat we opnemen met Covid. Dat heeft te maken met de versoepelingen en het carnaval.”