Coronacijfers verdubbelen, maar niet onder zestigplussers

GOES - Het aantal positieve testen op corona schiet ook in Zeeland naar recordhoogten. De GGD Zeeland turfde er afgelopen week 8735, het dubbele van de voorafgaande week. Ook het aantal testen verdubbelde naar 30.635.

Dat is onder meer in Hulst goed te merken, zegt Ilona Schinkelshoek, programmamanager Covid-19 van GGD Zeeland. De teststraat is nu vaker open. ,,Op een heel rustige dag test de teststraat Hulst zo’n twintig mensen, als het redelijk druk is, zijn dat er 120 en nu zit de teststraat op 250 tests per dag.”

De meeste positieve testen zijn onder middelbare scholieren. Ook bij de kinderen van de basisschoolleeftijd was een sterke toename te zien, aldus de GGD Zeeland. Het aantal besmettingen bij mensen van boven de zestig jaar is ‘stabiel laag’.

In de week van 17 tot en met 23 januari telde de gemeente Terneuzen de meeste positief geteste inwoners: 1271 In de voorgaande week waren dat er 553. De cijfers van de andere gemeenten: Hulst 1162 (432), Vlissingen 1002 (419), Middelburg 883 (561), Schouwen-Duiveland 759 (300), Goes 669 (456), Borsele 656 (280), Tholen 582 (333), Reimerswaal 492 (257), Sluis 474 (341 ), Veere 441 (246), Kapelle 253 (141), Noord-Beveland 91 (45).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de vaccinatiestraten is het wat rustiger. Vorige week kregen 5124 mensen een boosterprik. Sinds vorige week kunnen ook kinderen van vijf tot en met elf jaar een vaccinatie krijgen. Tot nu toe komen er gemiddeld nog geen honderd kinderen per dag. Conclusies kan de GGD hier nog niet aan verbinden: ,,Ouders willen er goed over nadenken. Daarnaast zijn veel kinderen positief geweest, dus die mogen nog niet”, aldus een woordvoerster.