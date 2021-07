Coronacijfers ook in Zeeland omlaag

GOES - De afgelopen week zijn ook in Zeeland minder mensen positief getest op corona. Met uitzondering van Terneuzen en Reimerswaal zagen alle Zeeuwse gemeenten het aantal positieve testen teruglopen.

Volgens de GGD Zeeland werden 563 besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 205 minder dan de voorgaande week. Het aantal testen dat de GGD Zeeland afnam daalde ook tot 6837, ruim 3000 minder dan in de voorgaande week.

De cijfers per gemeente zijn in de week van 19 tot en met 25 juli: Terneuzen 84 (59) Tholen 66 (80), Middelburg 58 (108), Goes 55 (68), Veere 50 (109) Borsele 46 (50), Schouwen-Duiveland 43 (67), Vlissingen 41 (59), Hulst 40 (79), Reimerswaal 31 (28), Sluis 30 (28),Kapelle 11 (22) en Noord-Beveland 8 (11).

Al worden de verschillen door de in heel het land dalende cijfers kleiner, ligt de besmettingsgraad in Zeeland nog altijd ver onder de landelijke gemiddelde. Na Drenthe en Friesland was in de afgelopen week Zeeland de GGD-regio met het minste aantal positieve testen per 100.000 inwoners.

Vaccinaties

Volledig scherm Percentage 25- tot 44-jarigen met tenminste één coronavaccinatie in Nederlandse gemeenten. © RIVM

Uit gegevens van het RIVM blijkt dat in de Zeeuwse gemeenten tenminste 85 procent van de 65-plussers volledig gevaccineerd is, met uitzondering van inwoners van de gemeenten Reimerswaal (60-74 procent) en Tholen (75-84 procent). In Hulst en Goes is meer dan 90 procent van 65-plussers volledig gevaccineerd.

Van de 45- tot en met 64-jarigen is in Zeeland, net als in het grootste deel van het land, 60 tot 74 procent volledig gevaccineerd. Uitzondering vormen ook hier Reimerswaal en Tholen met 40 tot 59 procent.

Ook in de leeftijdscategorie 25- tot 44-jarigen hebben zich in deze twee gemeenten verhoudingsgewijs minder mensen tenminste al één vaccinatie gehad. Dat geldt ook voor Vlissingen. In deze drie gemeenten heeft 40 tot 59 procent tenminste één prik gekregen, in de rest van Zeeland 60 tot 74 procent.

Pop-up locaties

Vanaf volgende week kunnen mensen zich in dorpen van de gemeenten Reimerswaal en Tholen zich laten vaccineren in zogenaamde pop-up locaties. Een vaccin halen in Reimerswaal kan in Rilland (dorpshuis, 3 augustus), Kruiningen (dorpshuis, 16 augustus), Krabbendijke (dorpshuis, 18 augustus) en Yerseke (mfc, 25 augustus), en in Tholen in Sint Maartensdijk (Haestinge, 17 augustus), Sint Philipsland (De Wimpel, 19 augustus), Tholen (Meulvliet, 24 augustus) en Sint Annaland (Wellevaete, 26 augustus), overal steeds van 16 tot 18 uur. De vier grote, vaste vaccinatielocaties in Terneuzen, Goes, Middelburg en Zierikzee blijven nog open tot zeker half september.

De afgelopen week heeft de GGD Zeeland 20.982 prikken gezet. Dat brengt het totaal op 403.559 (eerste en tweede) vaccinaties. De GGD heeft nog 60.561 prikafspraken ingepland. Bij de genoemde cijfers zijn de vaccinaties door huisartsen en instellingen niet meegeteld.