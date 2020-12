Coronacijfers lopen in Zeeland flink op

Twee keer zoveel besmettingen

Volgens de weekcijfers van het RIVM is het besmettingsniveau alleen in de drie noordelijke provincie lager dan in Zeeland. Het verschil tussen Zeeland en de naburige GGD-regio Rotterdam-Rijnmond wordt wel steeds kleiner. In deze regio werden 247 positieve tests per 100.000 gemeld. In Midden- en West-Brabant is het besmettingsniveau nog altijd een stuk hoger dan in Zeeland, namelijk 353 per 100.000 inwoners. Het landelijke gemiddelde ligt op 317. Limburg-Noord staat bovenaan de lijst met 440 positieve tests per 100.000 inwoners.