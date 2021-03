Coronacijfers in Zeeland: drukker bij ZorgSaam, iets rustiger bij Adrz

Mountainbi­ke­ha­ters actief op Liniedijk Hulst

14 maart HULST - Op keelhoogte gebogen takken en stammen die over paden zijn gelegd. ATB-team X-treme klaagt over gevaarlijke obstakels op de mountainbikepadentussen de Liniedijk en de Zeildijk in Hulst. De gemeente gaat er echter niks aan doen want de hindernissen liggen daar waar de mountainbikers niet eens mogen fietsen.