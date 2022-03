Coronacijfers in alle Zeeuwse gemeenten omlaag

GOES - De piek in het aantal positieve testen in Zeeland is voorbij. In alle dertien gemeenten zijn de afgelopen week de coronacijfers gedaald.

In totaal testten vorige week 7009 Zeeuwen positief op corona, 22 procent minder dan in de voorgaande week. Het aantal Zeeuwen dat zich op corona liet testen nam af met ruim 27 procent tot 10.340. De besmettingsgraad in Zeeland lag ook vorige week iets onder het landelijk gemiddelde.

,,Het aantal positieve testen bij 70-plussers is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met voorgaande week, in de overige leeftijdsgroepen daalde het aantal positieve testen”, aldus de GGD Zeeland.

De besmettingsgraad in Zeeland ligt volgens gegevens van het RIVM de afgelopen weken steeds iets onder het landelijk gemiddelde.

In de week van 14 tot en met 21 maart telde de gemeente Middelburg de meeste positief geteste inwoners: 1020 (voorgaande week 1206). De cijfers van de andere gemeenten: Terneuzen 945 (1282), Goes 877 (914), Vlissingen 849 (1068), Schouwen-Duiveland 650 (764), Hulst 420 (721), Borsele 404 (517), Veere 386 (486), Tholen 378 (557), Sluis 335 (432), Reimerswaal 331 (452), Kapelle 250 (383) en Noord-Beveland 164 (202).

Verpleeghuizen

De Zeeuwse verpleeghuizen telden de afgelopen week 67 positief geteste bewoners, tegenover 142 in de week daarvoor. De gemeenten met de meeste besmetting onder bewoners van zorginstellingen waren Terneuzen (16), Goes (13) en Vlissingen (10). Alleen in de gemeenten Kapelle en Noord-Beveland was geen enkele positieve test in verpleeghuizen. De cijfers zijn afkomstig van de zorgorganisaties Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

Vaccinaties

Sinds vorige week kunnen mensen zich laten inenten met het vaccin van Novavax (Nuvaxovid). De belangstelling daarvoor is tot nu toe gering. Tot woensdagochtend hadden 11 mensen dit vaccin gekregen bij de GGD Zeeland en waren nog 4 afspraken voor een vaccinatie met Nuvaxoxid gepland. Ook van dit eiwitvaccin zijn twee prikken nodig voor maximale bescherming tegen (ernstig) ziek worden na een coronabesmetting. Het vaccin is geschikt voor volwassenen vanaf 18 jaar. Novavax is alleen verkrijgbaar op afspraak via 0800-0174.

Voor vaccinatie met andere vaccins (BioNTech/Pfizer of Moderna) is het niet nodig een afspraak te maken voor iedereen vanaf 12 jaar. Dat geldt voor zowel de eerste, als de tweede prik en voor de eerste en tweede boosterprik. Voor die tweede booster- of herhaalprik komen 70-plussers en mensen uit kwetsbare groepen in aanmerking. Volgens de GGD is de opkomst onder deze groepen goed te noemen. Voor tijden, plaatsen en meer informatie over vaccinaties zie www.ggdzeelandprikt.nl.