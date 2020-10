Coronabesmettingen: Zeeland gaat van waakzaam naar zorgelijk

Het Huis van Sinter­klaas gaat niet open, maar Sint gaat eigentijds met een livestream los

10 oktober ZIERIKZEE - Het Schouwen-Duivelandse Huis van Sinterklaas gaat dit jaar niet open. Wel logeert Sint met zijn Pieten gewoon in het Stadhuismuseum in Zierikzee. Via een livestream legt hij contact met in ieder geval de schoolkinderen op het eiland