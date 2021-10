Coronabesmettingen in Zeeland omhoog, vooral bij jongeren

Column Marleen Blommaert De verleiding van het grote geld is voor velen moeilijk te weerstaan

18 oktober Ze kijkt je zelfverzekerd en uitdagend aan met een joint tussen de lippen. Een kaas gevuld met cocaïne in de ene hand en een automatisch geweer in de andere hand. Zij is Frau Antje, het frisse beeld van een blonde jonge vrouw in vage klederdracht. Een beeld dat ze in Duitsland gebruiken om ‘gezonde’ Hollandse waar aan de man te brengen.