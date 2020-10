Corona-uitzonderingen in Zeeland: 30 mensen naar huwelijksfeest, elf theaters en podia vrijgesteld

De landelijke maatregelen gelden overal, maar regionale overheden hebben beperkte mogelijkheden om uitzonderingen te maken. ,,Niet alleen bij de huwelijksvoltrekking zijn 30 personen toegestaan. Ook daarna kan voor 30 personen bij een eet- en drinkgelegenheid gereserveerd worden", liet burgemeester Jan Lonink namens de Veiligheidsregio weten.

Culturele gebouwen

In een verklaring legt de VRZ verder uit welke culturele gebouwen ontheffing krijgen voor het ontvangen van meer dan 30 personen. ,,De voorzitter van de Veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om aan een beperkt aantal gebouwen dat van groot belang is een vrijstelling te geven. Deze gebouwen mogen dan wel meer dan 30 personen ontvangen. In Zeeland is gekozen om uit de uiteenlopende locaties die in Zeeland een regionale culturele functie hebben, de volgende gebouwen een ontheffing te verlenen:

Arsenaaltheater Vlissingen, Ledeltheater Oostburg, Podium Reimerswaal Rilland, Scheldetheater Terneuzen, Schouwburg Middelburg, Theater de Mythe Goes, Zeeuwse concertzaal Middelburg., De Pit Terneuzen, De Spot Middelburg, Podium ’t Beest Goes en CCXL Theater Vlissingen. Voorwaarde is wel dat mensen op hun stoel blijven zitten en uiteraard anderhalve meter afstand houden.

Bruiloften

De nieuwe coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de wijze waarop bruiloften kunnen plaatsvinden. Volgens de maatregelen mogen 30 personen bij de huwelijksplechtigheid aanwezig zijn. Voor een receptie of etentje na afloop in een eet- en drinkgelegenheid, gelden de regels van de horeca. Dat betekent dat niet gereserveerd mag worden voor meer dan 4 personen of 1 huishouden. In Zeeland wordt hiervoor een vrijstelling verleend. Door deze vrijstelling kunnen maximaal 30 personen op de receptie in een eet- en drinkgelegenheid aanwezig zijn en hiervoor ook gereserveerd worden. Hierdoor is het mogelijk dat gasten na het jawoord nog samen kunnen komen met het bruidspaar. Ook hier moeten mensen wel afstand houden en op hun stoel blijven zitten.