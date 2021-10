Corona-uitbraak in opvanglocatie voor vluchtelingen in de Zeelandhallen

Gezocht: jongeren die iets te zeggen hebben; ‘En nu eens niet op social media, maar live, in een echt theatertje’

23 oktober ZIERIKZEE - Je bent best wel creatief. Muzikaal talent in een notendop of je wil je ei kwijt door op toneel in een andere wereld te stappen. Alles kan in principe in de werkplaats die Theatergroep Zierik 10, 11 en 12 december open stelt voor jongeren van 14 tot 20 jaar oud.