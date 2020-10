Corona-uitbraak in kerncentrale van Doel: al minstens 26 personeelsleden besmet

Veere wil rondwegen bij Grijpsker­ke en Aagtekerke om overlast verkeer te beperken

15 oktober DOMBURG - Om de overlast van het verkeer te beperken wordt in 2021 onderzocht of het mogelijk is bij Aagtekerke en Grijpskerke rondwegen aan te leggen. Maar het dagelijks bestuur van de gemeente Veere wil niet wachten op de uitkomst daarvan. Het wil volgend jaar, in overleg met de inwoners, al maatregelen nemen om de verkeersveiligheid in Grijpskerke zelf aan te pakken.