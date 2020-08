Corona-schade Zeeland: krimp ligt vooral op de loer in de horeca en detailhandel

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (economie) maakt zich vooral zorgen over de horeca en de detailhandel, en ook de cultuursector. ,,Of en wanneer die een grote klap krijgen, is moeilijk te voorspellen. Dat is ook afhankelijk van hoe het virus zich ontwikkelt. Na de zomer gaan we een nieuw onderzoek uitvoeren zodat we adequate cijfers hebben. De toeristische sector herstelt zich boven verwachting goed. Daarmee maken bedrijven het verloren voorjaar niet goed, maar ze verdienen nu wel geld. Dat vergroot hun kans om de crisis door te komen.”