Corona rukt op in Zeeuwse verpleeghuizen, zes mensen overleden

MIDDELBURG - In de Zeeuwse verpleeghuizen zijn de afgelopen week zes mensen overleden aan Covid-19. Ook het aantal besmettingen neemt toe, maar niet in heel Zeeland.

Door de recente uitbraak in De Wieken zijn de cijfers fors hoger dan een week eerder. Er zijn 21 besmettingen bijgekomen, mede omdat nu ook de cijfers van Eilandzorg zijn meegeteld. De overleden personen woonden op Schouwen-Duiveland en Tholen. In die regio's zijn ook de meeste besmettingen. Verder is er 1 besmetting in Terneuzen, de rest van de verpleeghuizen in Zeeland is nog coronavrij.

De verpleeghuizen geven aan blij te zijn dat de cliënten nog steeds bezoek mogen ontvangen. ,,En dat er vrijheid is om lokaal maatregelen toe te passen waar en wanneer dat nodig is. Om de bezoekregeling zo te kunnen blijven hanteren, vragen we bezoek om de voorzorgsmaatregelen heel serieus te nemen. Bezoek mag, maar wees verstandig en zoek niet de grenzen op.”

Minister De Jonge had dinsdagavond geruststellende woorden voor zorgorganisaties: ,,Zorginstellingen hoeven niet helemaal dicht voor bezoek. Bezoek moet soms beperkt worden, maar het moet wel mogelijk blijven. Al kan het soms slechts een enkele naaste zijn. Juist in die laatste fase van het leven hebben mensen de warmte van degene die ze liefhebben nodig, en andersom geldt hetzelfde.”

Mondkapje

De Zeeuwse verpleeghuizen hebben onlangs werknemers, bezoekers en vrijwilligers verplicht tot het dragen van mondkapjes. Met die extra maatregel willen ze nieuwe besmettingen tegengaan. Bewoners hoeven geen mondkapje te dragen.

Het mondkapje is verplicht in openbare ruimtes, zoals gangen of trappenhuizen. In het restaurant mag het kapje af, zolang voldoende afstand wordt gehouden.