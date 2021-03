Corona maakte alles anders, van de geboorte tot het graf

Eline: Nooit gedacht dat Maud 1 zou worden in de lockdown

,,Ik had nooit gedacht dat we haar eerste verjaardag ook nog in lockdown zouden moeten vieren.” Eline Wijnstra-de Kuijper beviel op 4 april vorig jaar van Maud. Het was in de begintijd van corona. ,,Het was vooral het onbekende van de ziekte, waar we bang voor waren. In de weken voor de bevalling hebben mijn man Danny en ik heel voorzichtig gedaan om te voorkomen dat eens van ons besmet zou raken.”