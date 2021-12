Corona lijkt over zijn piek heen in Zeeland

Onderneem­ster: ‘Compleet verrast door betaald parkeren in Dishoek’

DISHOEK - Lia Sterkenburg wijst naar haar tuin in Dishoek. ,,Moet ik al dat groen eruit halen zodat mijn klanten hier kunnen parkeren?” Ze is bang dat dat er misschien wel van moet komen omdat de gemeente Veere besloten heeft dat voorjaar 2022 het parkeerregime voor Dishoek gaat veranderen. Dan wordt het betaald parkeren uitgebreid en kunnen de klanten van haar bewegingsstudio niet meer parkeren in haar straat. Cynisch: ,,Ben benieuwd of ik nog een aannemer kan vinden die dit voor 1 maart wil doen.”

13 december