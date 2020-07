Corona jaagt Zeeuwse huizenmarkt aan: kwart van de woningen binnen één of twee dagen verkocht

De deur van club Barbarella in Goes gaat nooit meer open: ‘Dit doet best een beetje pijn’

11:36 GOES - Het is gedaan met Club Barbarella. De deuren van het bekende bordeel in Goes gaan niet meer open. ,,Ik dacht al langer aan stoppen, gezien mijn leeftijd’’, zegt eigenaar Henk den Heijer (69). ,,Maar nu heeft corona de doorslag gegeven.’’