Corona in Zeeland: 1900 positieve testen en 1600 eerste prikken

Tarzan & The Beachwai­ters komt 1 april met complete surf­punk-LP: 'Echt waar!'

,,Onze invloeden?” Bassist Niels Poppe van surf-punk band Tarzan & The Beachwaiters vertelt enthousiast. ,,De muziek van bands als NOFX en Fidlar vinden we goed. De humor uit film The Big Lebowski met ‘The Dude’, past ook bij ons. En de band Tenacious D is super. Er moet iets extra’s in zitten, het is meer dan muziek, luister ook maar eens goed naar onze teksten.”

