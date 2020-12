Corona in een gezin van acht: ‘Zaterdag hadden we een uitje: naar de teststraat’

Vorige week ging het gezin in isolatie nadat bleek dat de vriendin van oudste zoon Lars (18) besmet was met corona. Zij had het hele weekend bij het gezin doorgebracht. De kinderen waren toen al thuis vanwege de sluiting van de scholen die op die dag inging, maar ook vader Pieter van Keulen (40) hoefde de rest van de week niet meer aan de slag in de bouw. Helemaal niet erg, vindt Ellen, want ze kan de hulp nu goed gebruiken. ,,Het voelt alsof hij wat eerder vakantie heeft.” Terwijl zij en de meiden zich graag storten op het poetsen van het huis, neemt Pieter de jongens vaak mee de tuin in om wat klusjes op te knappen.