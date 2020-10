Corona hakt er in bij Orionis: ‘Van thuis zitten werd ik lui’

Natasja den Toom (45) werkt in het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren in Vlissingen op de afdeling verpakken met open voedsel. Babbelaars, bonbons en gefrituurde groenten gaan door haar handen, dus hygiëne is erg belangrijk. Daar wordt vanwege corona nog strenger op gelet. Boven de wastafels hangt nu uitleg over hoe je je handen goed kunt wassen. Zomaar in- en uitlopen is er ook niet meer bij. Het hele gebouw is voorzien van gele pijlen op de vloeren die de verplichte looproutes aangeven. Het voelt juist door die wegwijzers af en toe als een doolhof.