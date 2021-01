Corona geeft beleid om nieuwe inwoners te lokken een duwtje in de rug: ‘De opgave in Zeeland blijft immens’

Kerken kunnen gewoon de klok luiden in Goes: er komen geen boetes

31 december GOES - De Goese kerken kunnen met een gerust hart hun klokken luiden tijdens de jaarwisseling. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gaat die nacht niet handhaven op de regels, laat de gemeente Goes weten in een reactie op een eerder artikel in de PZC.