Corona én zwanger, Lois (27) uit Sint Jansteen belandde op de ic: ‘Ik kreeg geen lucht meer, verschrikkelijk’

Kale, gele muur in Goese binnenstad is nu een lust voor het oog

23 juli GOES - ‘Ik zat altijd maar op een kale, gele muur te kijken en dacht: daar moeten we eens iets leuks mee doen.’ Ondernemer Christian Knaap voegde de daad bij de gedachte. Die gele muur, op de hoek van de Bierkade en de Keizerstraat in Goes, is nu voorzien van een fraaie muurschildering.