Corona en de kerk: Een pastoor met een gelaatsscherm voor helpt niet

GOES - Het is akelig leeg en stil in veel Zeeuwse kerken. Uit angst voor corona blijven veel kerkgangers thuis, ook nu ze weer welkom zijn in de dienst of bij de eucharistieviering. Keren de gelovigen ooit terug of is de leegloop definitief ingezet? Niemand die het antwoord weet. Wat vast staat: een pastoor met een gelaatsscherm voor, dat helpt niet. ,,Alsof je bij de tandarts zit.”

De in Wemeldinge woonachtige classispredikant Arie van der Maas wil de zaken niet mooier voorstellen dan ze zijn. Zeker niet nu de tweede coronagolf met volle kracht op ons af komt, ook in Zeeland. ,,Ik zie veel behoedzaamheid, met name bij oudere kerkgangers.’’

Maar om nu ineens te gaan roepen dat de kerken leeglopen, dat gaat Van der Maas te ver. ,,Het is te vroeg om conclusies te trekken.’’ In de classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden) zijn ruim 170 protestantse gemeenten samengebracht. Op allerlei manieren wordt volgens Van der Maas geprobeerd om het kerkelijk leven in stand te houden, hoe moeilijk dat met de opnieuw aangescherpte coronamaatregelen ook is. ,,Het samen zingen wordt bijvoorbeeld door veel gemeenteleden gemist. Voor een deel van de kerkgangers hoeft het dan niet meer.’’ De 1,5 metersamenleving zorgt voor beperkingen, ook bij kerkelijke activiteiten als de bevestiging van nieuwe ambtsdragers of het vieren van het Heilig Avondmaal. De restricties maken volgens Van der Maas creatief. ,,Ik heb alweer avondmaalsvieringen meegemaakt, in een lopende vorm, met lange tafels.’’

Zappen

Van der Maas verwacht dat het online kerken blijft, ook in tijden na corona. ,,Er is door de kerken veel geïnvesteerd in audio en video, om het streamen van diensten mogelijk te maken. En investeringen moet je terugverdienen, ook als kerk. Er wordt ook opvallend veel thuis gekeken naar de diensten. Soms wel twee keer zoveel als dat er voorheen mensen in de kerk zaten.’’ Het internet biedt volgens de classispredikant nieuwe kansen voor de kerken. ,,Bijvoorbeeld in het groepswerk met jongeren.’’ Nog een groep die met de gestreamde diensten bereikt kan worden: kerkgangers die niet per se deel willen uitmaken van de geloofsgemeenschap. ,,Voor het overgrote deel van de kerkgangers is juist dat samen geloven belangrijk. Maar je hebt ook mensen die liever achter de pilaar zitten en anoniem willen zijn.’’ Veel dominees passen hun preken ondertussen aan bij de nieuwe tijd. ,,De concentratieboog wordt op proef gesteld als je thuis kijkt. Diensten worden puntiger, korter, je wil voorkomen dat kijkers gaan zappen.’’

Gelaatsschermen

Woordvoerder Richard Gielens van de Pater Damiaanparochie stelt vast dat het katholieke kerkbezoek op Zuid-Beveland teleurstellend laag blijft, ook nu de deuren weer open zijn. ,,We missen 40 tot 50 procent van onze parochianen.’’ Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 mensen tegelijk in de kerk aanwezig zijn. ,,Maar die aantallen halen we nergens meer. Al was er na de vakantieperiode even sprake van een opleving.’’ Gielens noemt het een moeilijke tijd, hoewel premier Rutte maandagavond geen nieuwe beperkingen voor het maximale aantal toegestane kerkgangers oplegde. ,,Het ziet er allemaal niet dienstwaardig uit.’’ Het bestuurslid uit ‘s-Heerenhoek noemt de gelaatsschermen voor de pastoor of pastoraal medewerker als voorbeeld. ,,Alsof je bij de tandarts zit.’’ Het aanreiken van de hostie met een pincet, ook daar wordt niemand vrolijk van. ,,En zingen mag niet. Een stille mis doet afbreuk aan het geloofsgevoel.’’ Niet elke kerk is bovendien geschikt om voldoende ruimte te bieden aan een koor. ,,In Ovezande lukt dat bijvoorbeeld niet.’’ Positieve uitzonderingen zijn er ook, zoals de zaterdagavond gehouden dienst in ‘s-Heerenhoek, met cantor en koor. ,,Er waren ruim 60 man binnen.’’ Uit voorzorg is er in de Pater Damiaanparochie na corona geen communie of vormsel meer gevierd. ,,Ook dat zorgt voor een verschraling.’’ Wat Gielens ook merkt is onwennigheid. ,,Parochianen blijven soms weg omdat ze niet meer weten hoe je naar de kerk moet gaan. Ze schrikken terug van alle regels en denken dat je van tevoren moet reserveren.’’

Hoogtijdagen

Uitzonderingspositie Kerken houden vooralsnog een uitzonderingspositie als het gaat om de regel dat maximaal 30 personen bijeen mogen komen in een binnenruimte. Bij kerkdiensten blijven maximaal 100 bezoekers welkom, ook na de maandagavond door premier Rutte afgekondigde verscherpte maatregelen. Wel is er door de Werkgroep Zingen in de Kerk een dringende oproep gedaan om af te zien van gemeentezang. Voorgesteld alternatief is een maximum van vijf zangers die elk op tenminste vijf meter afstand van de overige kerkgangers staan. De kerkenraden zijn eindverantwoordelijk voor de keuzes. In regio’s waar sprake is van risico 1 (waakzaam) blijft onder strikte voorwaarden wel gemeentezang mogelijk. Bij andere bijeenkomsten dan kerkdiensten geldt ook de eis dat er niet meer dan 30 personen tegelijk binnen mogen zijn. Gesprekskringen, Bijbelkringen en vergaderingen thuis met meer dan vier personen zijn tijdelijk niet mogelijk. Noodgedwongen wordt de viering van de patroonheilige Damiaan op Zuid-Beveland binnenkort verdeeld over twee kerken en drie diensten, op zaterdagavond 10 oktober in Lewedorp en op zondag 11 oktober in Goes. Gielens betreurt de gang van zaken. ,,Die viering is bij uitstek het moment om als parochianen samen te zijn.’’ Voor Allerzielen op 2 november geldt hetzelfde scenario, met diensten in Heinkenszand en ‘s-Heerenhoek. ,,En dan moet kerst nog komen.’’ Ook in de Pater Damiaanparochie is internet tot nader order het best denkbare alternatief. ,,De behoefte is groot, zeker met hoogtijdagen.’’