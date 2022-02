Coranacijfers dalen nu overal in Zeeland

Daling in Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen loopt voorop in de ontwikkeling van de coronacijfers. Onder de Westerschelde zette de daling al een week eerder in. De grootste afname was opnieuw daar te zien. In de gemeente Terneuzen was bijna sprake van een halvering van het aantal positief geteste inwoners tot 830. Niet overal maakten de cijfers een vrije val. In de gemeente Kapelle bijvoorbeeld daalde het aantal vastgestelde besmettingen met slechts 12 tot 482.