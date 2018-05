Cor de Jonge verdient Zeeuwse prijs voor vrijheid van meningsuiting met cartoons PZC

MIDDELBURG - Cor de Jonge heeft de Zeeuwse award voor vrijheid van meningsuiting ontvangen voor zijn wekelijkse cartoons in de PZC. De prijs is woensdag uitgereikt in het stadhuis in Middelburg door de organisatie Lokale Vier Vrijheden.