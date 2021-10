Cor de Jonge geeft corona-cartoons weg na expositie

Nieuwe PFOS-lozingsnor­men voor 3M op tafel, maar 3M vindt ze nu al ‘onhaalbaar’

19 oktober Nu donderdag beslist de Antwerpse provincie over de nieuwe lozingsnormen voor 3M. De normen die nu op tafel liggen, zijn een pak strenger. Zo streng dat 3M ze nu al “onhaalbaar” vindt. De kans is groot dat het chemiebedrijf in beroep zal gaan.