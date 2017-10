Contant geld verdwijnt ook uit buurtbus

In Goes hangt de bewegwijzering op zijn kop

2 oktober GOES - Op de nieuwe turbokluifrotonde aan de Nansenbaan in Goes hangen enkele bewegwijzeringsborden ondersteboven. Een attente passant signaleerde dit en meldde het op twitter. Volgens de gemeente is er echter geen sprake van een missertje. ,,Het is expres zo gedaan zolang je die kant nog niet op kunt rijden", meldt Goes als reactie. ,,We willen beschadigingen door tape voorkomen. En op deze manier hoeven we de borden alleen nog maar om te draaien."