Containerschip kan ‘botsing’ met Vlissings badstrand ternauwernood voorkomen

Treinmachi­nist Martin hoeft voor het eerst zijn kostuum niet aan op Hemel­vaarts­dag

21 mei GOES - ,,Ik kan me niet heugen dat ik me op Hemelvaartsdag niet met de treinen heb beziggehouden", zegt Martin Huzen. De organisator van het evenement Sporen naar het Verleden van de Stoomtrein Goes-Borsele heeft nu dankzij corona noodgedwongen een vrije dag. ,,Ik hoop dat we volgend jaar op het evenement weer iedereen kunnen verwelkomen."