Containerreus test zaterdag grotere diepgang op Westerschelde

Songwriter René Geelhoed solo, maar niet alleen: ‘Samen spelen is wat ik het meeste mis’

24 februari ZONNEMAIRE - Na The Royal Engineers, Zeevruchtjes, Stones Sessions en een projectmatig uitstapje met de Zeeuwse Muziekschool in coronatijd (Blijf Binnen), voegt René Geelhoed weer een nieuwe tak toe aan zijn muzikale ontdekkingsreis. Onder de noemer Makelove verkent de 30-jarige songwriter uit Zonnemaire nu het solopad. ,,Gewoon, omdat het zo nét even praktischer is in deze krankzinnige periode om iets met je creativiteit te doen.” En ooit weer live, verruilt hij zijn vertrouwde piano voor de basgitaar.