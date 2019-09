Containergigant MSC meert voor het eerst af in Vlissingen

Lot pont Sluiskil in handen Provincia­le Staten; PvdA en 50Plus vragen steun

11:38 MIDDELBURG/SLUISKIL - Het gaat erom spannen of vrijdag in Provinciale Staten opnieuw een meerderheid te vinden is voor subsidiëring van de pont van Sluiskil. Anders stopt de veerverbinding eind dit jaar, waarschuwt de vrijwilligersstichting die de pont sinds 2012 in beheer heeft.