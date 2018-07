Containergigant Cosco Universe rond middaguur bij Vlissingen verwacht

ZMF-directeur Ira von Harras maakt ommetje van twee weken door de Zeeuwse natuur

8:00 VROUWENPOLDER - De hoge populieren aan weerszijden van de Lijdijkweg in Vrouwenpolder vormen een groene, schaduwrijke kathedraal. Ira von Harras, directeur van de Zeeuwse Milieufederatie, geniet. ,,Voel je hoe koel het hier is?" Nog zestien kilometer te gaan, vandaag. Het is dag zeven van haar voettocht. 'De Zeeuwse Ommegang', is die intieme ontmoeting met de natuur van Zeeland gedoopt.