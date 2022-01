Constructieve houding van KHN-voorzitter wordt beloond met een Zeeuws compliment

Column Wendy Wagenmakers Hondenanus­stic­kers, hondenbel­len­blaas met bacongeur - het bestáát!

Het was koud, het was guur en ik had acht wachtenden voor me bij de plaatselijke viskraam. Lang genoeg om me andermaal af te vragen waarom de vis in een Zeeuwse kustplaats uitgerekend uit Monnickendam moet komen, en waarom er toch altijd gekartelde tomaten tussen de makrelen worden gelegd. Te kort om eerst een bakje kibbeling te halen, want de rij dáár was nog langer. Vanwege de warme frituurdampen, wellicht.

11 januari