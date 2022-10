Constante jeuk en schilfers, Ron Devogel lijdt aan psoriasis: ‘De schaamte is het ergst’

Devogel (72) uit Hansweert heeft alles al geprobeerd in zijn leven. Zoutwaterbaden, (hormoon)zalven, pillen, injecties en zelfs paardenmelk. Sommige dingen hielpen tijdelijk, andere helemaal niet. De witte plekken op zijn lichaam bleven terugkomen. ,,De schaamte, dat is het ergste. Dat iedereen je aankijkt of je vies bent.”

Zaterdag 29 oktober is het psoriasisdag. Een dag waarop acceptatie gevraagd wordt voor de ‘anders uitziende’ huid. En dat is nog steeds nodig, weet ook Devogel. Want in een korte broek lopen op vakantie, dat is wel een dingetje. ,,Omdat iedereen je aankijkt. Tijdens onze vakantie in Turkije bléven ze me maar aanstaren, toen ik bij het zwembad lag. Ze kijken naar mijn psoriasisplekken, de korsten, de schilfers die loslaten. Na de zoveelste keer ben ik naar de apotheek gelopen voor verband, om het af te dekken. Dat hadden ze niet, dus heb ik de rest van de vakantie met steunkousen rondgelopen. Zó erg schaamde ik me. Ik dacht: als het zo doorgaat, spring ik van het dak af.”