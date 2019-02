Connexxion voert wijzigingen door in dienstregeling bussen

VLISSINGEN - Met ingang van 24 februari rijden de bussen van Connexxion in Zeeland een nieuwe dienstregeling. Bij een groot aantal lijnen zijn reistijden aangepast om de punctualiteit te verbeteren. Op sommige lijnen vervallen een of meer weinig gebruikte ritten; op andere lijnen worden juist extra ritten geboden.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigen per lijn:

Lijn 6: De aankomst- en vertrektijden op deze lijn zijn op alle dagen van de week iets gewijzigd.

Lijn 9: In de ochtend rijdt lijn 9 twee extra ritten naar DOW; om 8.01 en 9.01 uur. Op woensdagen vertrekt om 11.52 uur een extra rit vanaf DOW naar busstation Terneuzen. Het eindpunt bij de DOW wordt tot 31 maart aangedaan. Vanaf 1 april wordt de Innovatieweg het nieuwe eindpunt van lijn 9.

Lijn 19: De Halte Antwerpen Halewijnlaan vervalt.

Lijn 27: Op werkdagen wordt in de middag om 16.44 uur, aansluitend op het laatste lesuur van de Pontes, een extra rit gereden vanaf Goes station.

Lijn 42: De late avondritten van Sluis naar Oostburg zullen niet meer via Aardenburg rijden.

Lijn 50: In verband met de werkzaamheden aan de Sloeweg zal lijn 50 later in Middelburg aankomen en eerder uit Middelburg vertrekken. De aansluiting op lijn 53 komt hierdoor te vervallen.

Lijn 132: Op werkdagen komt de eerste rit (5.30 uur) vanaf de Haringvlietstraat te vervallen. Ook de vertrekmogelijkheden om 6.43, 13.40 en 17.10 uur komen te vervallen. Vanuit Goes vervalt de rit van 13.08 uur. De rit van 19.42 uur naar de Haringvlietstraat wordt vervroegd naar 19.17 uur, zodat deze aansluit op de extra rit van lijn 133 uit Oude-Tonge.

Lijn 133: De lijn krijgt op werkdagen een extra rit vanuit Oude-Tonge, vertrek 18.45 uur. Deze rit sluit aan op lijn 436 uit Rotterdam, vertrek Zuidplein 18.03 uur en rijdt in Zierikzee verder als lijn 132 naar de Haringvlietstraat. Rit 17 (vertrek Westenschouwen 8.29 uur) zal voorstaan via de halte Zierikzee gemeentehuis rijden. Deze rit sluit aan op het 2e lesuur van de Pontes. ’s Middags zullen de ritten 42 en 46 niet meer langs de halte Zierikzee gemeentehuis rijden.

Lijn 225: Deze buurtbus zal niet meer met alle ritten langs het ADRZ rijden. Op de tijden dat lijn 185 rijdt, zal buurtbus 225 het ADRZ niet meer aandoen.

Lijn 395: De enige rit die uit Oude-Tonge vertrekt (19.15 uur) vervalt; hiervoor in de plaats wordt een extra rit op lijn 133 geboden.

Lijn 555: Een nieuwe lijn van Driewegen via Ovezande en Nisse naar Heinkenszand

Lijn 581: De vertrektijden wijzigen iets, zodat in Middelburg aansluiting op lijn 58 van/naar Middelburg centrum en Vlissingen (ziekenhuis) ontstaat.

Lijn 595: Op de tijden dat lijn 225 rijdt, zal lijn 595 niet meer via ’s Gravenpolder rijden maar via ’s Heer Abtskerke.

Lijn 596: Deze buurtbus zal minder vaak gaan rijden.

Lijn 598: Deze buurtbus zal voortaan altijd via de Stelleplas rijden.

Lijn 602: Zowel ’s ochtends als ’s middags krijgt deze lijn extra ritten. Rit 6, vertrek 14.30 uur uit Middelharnis, zal op alle dagen van de week rijden.

Lijn 603: De middagritten zullen voortaan al na de zomervakantie gaan rijden. ’s Ochtends zal rit 17 om 8.25 uur vertrekken in plaats van 8.47 Deze rit wordt daarmee een alternatief voor de drukke rit 19 van lijn 107, die ook vanuit Sint Maartendijk vertrekt om 8.25 uur.

Lijn 612: Deze lijn zal in verband met het zeer lage aantal reizigers tussen Eede en Maldegem komen te vervallen. Reizigers op dat traject kunnen voortaan met de haltetaxi reizen.

Lijn 628: De ritten 4-6-16-22 vervallen; rit 14 rijdt niet verder dan busstation Zierikzee; rit 18 rijdt niet verder dan Goes NS en sluit daar aan op lijn 132. Rit 10 zal geen wachttijd meer hebben op de halte gemeentehuis. Scholieren van Goes naar Westenschouwen zijn daardoor 10 minuten eerder thuis.

Lijn 629: Rit 2 en rit 6 worden tot één rit gecombineerd, rit 16 vervalt geheel; rit 7 rijdt niet meer via het Calvijn, maar via de Westwal en vertrekt 7 minuten later. Hierdoor sluit deze in Oosterland aan op 133 rit 12 uit Oude-Tonge. Reizigers Oude-Tonge naar Goes Westwal en Goes station krijgen hiermee een alternatief voor de reis met de drukke rit 20 van lijn 132 . Lijn 629 zal een nieuwe rit Zierikzee Sas-Bruinisse bieden, in aansluiting op rit 67 van lijn 132 (ter vervanging van de vervallen rit 16 van lijn 629).

Lijn 633: In de middag vervallen de 3 ritten Vlissingen-Zierikzee. Deze worden vervangen door 7 ritten Vlissingen-Middelburg, Koestraat. Lijn 633 sluit hier aan op lijn 133 naar Zierikzee. Net als lijn 133, zal 633 elk half uur gaan rijden. ’s Ochtends zal de eerste rit in Zierikzee starten in plaats van in Bruinisse.

Lijn 644: Rit 6 start op het station in Goes. Reizigers vanaf de Tiendenschuur kunnen met lijn 20, 132 of 645 naar het station reizen.

Lijn 645: Rit 4 vervalt tussen de meivakantie en de zomervakantie.