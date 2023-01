Connexxion: hou rekening met bussen die niet rijden

Zeeuwse dermato­loog waarschuwt voor ‘foute’ plekjes in de huid: ‘Wacht niet tot het kanker wordt’

Hij had last van een groeiend, eeltig plekje op zijn hand, want hij bleef er steeds achter haken. Maar huidkanker? Daar had die Zeeuwse schipper nooit aan gedacht. Tot hij werd doorgestuurd naar de dermatoloog.

17 januari