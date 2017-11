Conferentie geeft topstudenten een podium

UCR-studente Céline Budding (19) is één van hen. Ze deed onderzoek naar dementie. ,,Samen met mijn studiegenoot Toon Holman heb ik onderzocht of het mogelijk is om aan de hand van een bepaald eiwit dementie te diagnosticeren. Dementie wordt vaak pas laat ontdekt: daarvoor zijn scans of bloedonderzoek nodig. Met deze onderzoeksmethode kun je makkelijker en eerder een indicatie krijgen van de ziekte.”

Vuurdoop

Voor de bijna zestig studenten is het hun vuurdoop in de echte wetenschappelijke wereld. Maandenlang hebben ze gewerkt aan hun onderzoeken op het gebied van economie, politiek, natuurwetenschappen en andere onderwerpen. Tijdens de Student Research Conference, mogen ze hun bevindingen delen met andere studenten en vooraanstaande wetenschappers uit Nederland en België.

Céline: ,,Het lijkt me een hele leuke ervaring. Ik wil graag verder in de academische wereld. Deze conferentie is een goede introductie in die wereld. Ik vind het ook leuk om onze resultaten te delen met andere studenten, en het is interessant om te horen waar andere mensen mee bezig zijn.”

Zelf onderzoek doen

De conferentie is bedoeld voor topstudenten van hogescholen en universiteiten die in de eerste fase van hun studie zitten, de bachelorfase. ,,Veel mensen verwachten niet dat studenten in die eerste fase al zelf onderzoek doen”, weet Bert van den Brink, dean van UCR. Het Zeeuwse university college nam in 2009 het initiatief voor de conferentie, juist om het bacheloronderzoek in de schijnwerpers te zetten. Sindsdien vindt de conferentie elk jaar plaats op een andere universiteit.

Van den Brink is trots dat UCR dit jaar weer gastheer is, en dat tien deelnemers studeren in Middelburg. ,,Dat komt niet omdat de conferentie hier plaatsvindt”, benadrukt hij. ,,De onderzoeken zijn op kwaliteit geselecteerd door een commissie.”