Conducteur Irene is op zoek naar Zeeuwse jongen met bijzonder verhaal

Irene stond vorige week vrijdag op station Dordrecht te wachten tot ze het fluitsignaal kon geven toen ze de 12-jarige Boaz spotte. ,,Hij keek door de openstaande deur naar de cabine van de trein. ‘Als je nergens aanzit, mag je gerust even binnenkijken hoor', zei ik tegen hem.” Toen de trein ging vertrekken, zag ze dat hij ook een filmpje had gemaakt. ,,Ik vroeg hem of het een mooi filmpje was geworden en zo raakten we aan de praat.”

Het verhaal van het alleenreizende jongetje

Het jongetje vertelde dat hij na schooltijd altijd gaat treinen om te kunnen ontspannen. ,,Ik begreep dat het privé wat onrustig voor hem was en dat hij daarom graag in de trein zit en daar filmpjes van maakt. Als het goed is heeft hij daar ook een Youtube-kanaal van.” Gegrepen door het verhaal van het alleenreizende jonge mannetje besloot de conducteur hem op sleeptouw te nemen. ,,We zijn de hele trein doorgelopen en hij vertelde dat hij later ook graag conducteur wil worden.” Op zijn zestiende zou hij aan die opleiding kunnen beginnen. Irene ziet hem wel zitten als collega: ,,Ik zei tegen hem dat hij dan maar bij mij in Utrecht in de leer moet komen. Ik gaf hem mijn nummer en zei dat hij maar aan zijn ouders moest vragen of het goed was dat we contact hielden.”