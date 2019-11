‘Concurrent Thermphos ging niet in de fout’

Jan Rottier zat in een Duits strafkamp: ‘Het was de hel op aarde’

8:30 TERNEUZEN - Dit is het achttiende deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Terneuzenaar Jan Rottier (1923) over zijn gevangenschap in Duitsland: ,,Het was de hel op aarde. Midden op het terrein stond een stenen gebouw met gevangenen die een vluchtpoging hadden ondernomen. Ze waren aan handen en voeten geketend en moesten eten als honden. Wij keken, dat was verplicht.”