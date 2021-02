Conclusie onderzoek stichting De Noordzee: ‘Kwart minder plastic spoelt aan op de stranden’

Onderwijs in theater is een half ei van Columbus

18 februari Het ei van Columbus is het niet. Hooguit is het idee van de VO-raad om de lessen voor middelbare scholieren per 1 maart desnoods in theaters en bioscopen te hervatten een half ei. Dat is, zo zegt het spreekwoord, altijd nog beter dan een lege dop. Want leerlingen zitten al tien weken thuis en dat is eigenlijk onaanvaardbaar.