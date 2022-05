Concert at Sea maakt festival toegankelijker voor beperkten

Lotte Schuurman, communicatiemedewerker bij HandicapNL, somt beknopt op wat een beperkte bezoeker zoal kan verwachten: ,,Er zullen goed toegankelijke tribunes zijn die verhoogd zijn, zodat ze op een goede hoogte zitten. Dit is voor veel gehandicapten vaak een probleem als ze een festival bezoeken tussen alle andere toeschouwers. Verder is er aangepast sanitair en zullen er onder andere rust- en relaxruimtes zijn. Dit omdat er tijdens een festival door hen veel prikkels worden ervaren. In die ruimtes kunnen ze even op adem komen en rustig medicijnen nemen. De vrijwilligers van HandicapNL hosten het programma voor de beperkten. Wanneer iemand bijvoorbeeld behoefte heeft aan een drankje of vragen heeft over het sanitair of medicijnen gekoeld moeten houden, dan zijn wij er om hulp te bieden.”