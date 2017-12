Concert at Sea aasde al jaren op Sting

RENESSE - Met Sting en Alanis Morissette haalt Concert at Sea volgend jaar twee mega-artiesten naar de Brouwersdam. ,,We zijn redelijk door het dolle heen", zegt festivaldirecteur Lesley Grieten dan ook.

De dertiende editie van Concert at Sea begint pas over 203 dagen, maar lijkt nu al niet meer stuk te kunnen. Het festival maakte donderdag de eerste namen bekend. Naast - uiteraard - gastheer Bløf, Miss Montreal en Ronnie Flex & Deuxperience Band komen twee acts van wereldfaam: Sting en Alanis Morissette. Grieten legde namens het festival beide artiesten vast. ,,Met dit soort namen hebben we een droombaan."

,,Dat laat zich lastig vergelijken. Lenny Kavitz is ook een grote naam. Wie er groter is, boeit mij niet zo. Sting is in elk geval typisch een voorbeeld van een artiest van wie je zeker weet dat onze doelgroep het leuk vindt en die we zelf ook heel erg leuk vinden. Dat is bij Alanis en Lenny net zo."

,,Ik durf het niet te zeggen. Alles wijst erop dat we redelijk snel uitverkocht zullen zijn. Dat geeft een beetje dubbel gevoel. De keerzijde is dat niet iedereen erbij kan zijn. Qua ruimte zouden we misschien wel 50.000 mensen per dag kunnen toelaten, maar dat is niet wat we willen. Dat gaat ten koste van de sfeer en de beleving. We willen een relaxt festival blijven."