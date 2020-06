Concert at Sea 2021 zo goed als uitverkocht, organisatie maakt line-up bekend

RENESSE – Concert at Sea 2021 is al bijna helemaal uitverkocht. De weekendkaarten en dagkaarten voor de vrijdag en zaterdag raakten vanmiddag binnen een halfuur uitverkocht. Voor het festival op de Brouwersdam zijn alleen nog dagkaarten voor donderdag 24 juni 2021 beschikbaar.

De laatste kaarten gingen vandaag in de verkoop tijdens ‘Concert at HOME’, het online festival dat momenteel wordt uitgezonden op de website van het festival. Die livestream werd al door ruim honderdduizend muziekliefhebbers bekeken. Er worden concerten uitgezonden, BLØF speelt live verzoekjes van fans en via Zoom kunnen fans hun verhalen delen rondom het festival.

,,Met Concert at HOME proberen we het festivalgevoel in huis te brengen. De reacties zijn overweldigend en hartverwarmend”, liet zanger Paskal Jakobsen vandaag weten. ,,Het werkt als een soort collectieve groepstherapie, door op deze manier toch met elkaar verbonden te zijn.”

Tv- en radio-uitzending

Tussen 16.00 en 22.00 uur was Concert at Home te volgen via NPO radio 2. Het Concert at HOME weekeinde wordt zaterdagavond afgesloten met een TV-uitzending op NPO 3 met daarin interviews met onder andere BLØF en concerten van de afgelopen 15 jaar. De live-stream is nog tot 22.30 uur te bekijken via Facebook of via de website van Concert at Sea.

Line-up

Vandaag werd eveneens een groot deel van de line-up voor CAS 2021 bekend gemaakt. Op het podium zullen volgend jaar grote namen verschijnen als The Script, Kensington, DI-RECT, Racoon en André Hazes.

Concert at Sea is één van de grootste festivals van Nederland. BLØF hoopt het festival in 2021 voor de vijftiende keer te organiseren. Dit jaar kon het evenement niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

Concert at Sea 2021