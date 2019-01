Complimenten en een buiging voor bijzondere Zeeuwen

Beoorde­ling op Zoover maakt zeker verschil voor Zeeuwse accommoda­ties

16:22 GRIJPSKERKE - De mail stroomt vol, de eerste boeketten zijn bezorgd en de appjes blijven komen. Op minicamping De Kreekrug in Grijpskerke was het vanochtend toch even anders dan anders. Gisteravond zijn in de Jaarbeurs in Utrecht de Zoover Awards uitgereikt. De Walcherse minicamping werd uitgeroepen tot beste middelgrote camping van Nederland. Met een gemiddelde van 9,9 kreeg het bedrijf het hoogste reviewcijfer van de gasten.