Complete Zelandia Illustrata nu digitaal in te zien

Middelburg­se scholiere loopt meningokok­ken­bac­te­rie op

15:50 MIDDELBURG - Een scholiere van de CSW in Middelburg heeft de gevaarlijke meningokokkenbacterie opgelopen. De leiding van de school heeft leerlingen op de hoogte gebracht. ,,Het meisje is aan de betere hand”, laat Ilse Kuijpers, vestigingsdirecteur CSW Van de Perre weten. ,,We hebben ook een begeleidende brief meegestuurd van de GGD om onrust weg te nemen en ouders te informeren.”