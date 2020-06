Compensatiepakket marinierskazerne klaar, nu nog het garantiebewijs

Zeeland aan Tweede Kamer: gun Damen nu onderzee­boo­t­or­der om crisis na corona te overleven

17:00 MIDDELBURG - Neem nu een besluit over de bouw van nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine en gun de order aan Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen. Dat is de strekking van een brief die de Zeeuwse overheden hebben gestuurd aan de Tweede Kamer. Die overlegt donderdag over de defensieorder.