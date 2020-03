Compensatie marinierskazerne: ‘Om te beginnen 50 miljoen euro'. En dan de rest

Dat blijkt uit de brief die het dagelijks provinciebestuur aan de Staten heeft gestuurd, als voorbereiding op het debat vanavond (woensdag) over de marinierskazerne. De bedoeling is niet dat daar al wordt gesproken over ‘concrete bedragen of verlanglijstjes van losse projecten’, aldus de brief. De verkenning moet zich richten op thema's die Zeeland een impuls kunnen geven die vergelijkbaar is met het effect dat de marinierskazerne zou hebben gehad. Dat betekent de vestiging van ongeveer 2000 gezinnen in Zeeland.