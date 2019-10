Compensatie bij stremming tunnel? De Westerscheldetunnel begint er niet aan

BORSSELE - De NV Westerscheldetunnel peinst niet er over bestuurders die bij een ongeluk in of op de weg naar de tunnel in de file staan te compenseren voor geleden tijdverlies. Dat zegt tunneldirecteur Harald Schoenmakers in een reactie op vragen van de Partij voor Zeeland.

In vragen aan Gedeputeerde Staten pleit de PvZ voor een regeling die bestuurders voor opgelopen vertraging compenseert. Bijvoorbeeld door gebruikers na een stremming geen tolgeld te laten betalen. De statuten van het tunnelbedrijf kennen geen compensatieregeling. ,,We zijn ook niet van plan een dergelijke regeling in te voeren”, zegt directeur Schoenmakers van de Westerscheldetunnel.

Quote Ik heb de slagbomen open gezet om het verkeer op gang te krijgen Harald Schoenmakers, Directeur Westerscheldetunnel

Los van het feit dat het organisatorisch en administratief ondoenlijk is, worden nergens in Nederland tijdverlies op het wegennet gecompenseerd. Dan zouden wegbeheerders voor iedere weggebruiker die een aantal uren in de file staat een vergoeding moeten uitkeren. Schoenmakers: ,,Ik ken alleen compensatieregelingen voor het vliegverkeer, waarbij er wel sprake moet zijn van behoorlijke vertraging.”

Slagbomen

De Partij voor Zeeland stelt de vragen mede naar aanleiding van een botsing in de westbuis van de Westerscheldetunnel afgelopen donderdag. Daarbij vielen twee gewonden. Beide tunnelbuizen werden afgesloten. Omdat het ongeluk gebeurde tijdens de avondspits ontstonden kilometerslange files. Schoenmakers; ,,Op het tolplein stond het verkeer totaal vast. De file reikte voorbij het knooppunt Drie Klauwen. Op zo'n moment is het zaak om het verkeer snel op gang te krijgen zodra de berging van bij het ongeluk betrokken voertuigen achter de rug is. Als tunneldirecteur besluit je puur voor een snelle verkeersdoorstroming de slagbomen bij de tolpoortjes open te zetten. Dat gebeurt echter maar enkele malen per jaar.”

Incidenten

De Westerscheldetunnel kent geregeld incidenten zoals voertuigen die met pech in de tunnel stranden. Eén rijstrook wordt dan standaard afgesloten. Bij een pechgeval met een vrachtwagen gaat meestal de hele tunnelbuis dicht. Calamiteiten zoals vorige week donderdag komen volgens Schoenmakers niet vaak voor. ,,Het gaat om twee tot drie incidenten per jaar waarbij forse files ontstaan.”

Voor de oostbuis (Terneuzen richting Middelburg) loopt het verkeer trouwens sneller vast dan aan Bevelandse kant voor de westbuis. Dat komt doordat er veel meer op- en afritten zijn op de weg die in Zeeuws-Vlaanderen naar de WST leidt. ,,Er komt op een kort traject veel verkeer samen, zeker in de spits. Als er een ongeluk in de oostbuis gebeurt, gaan bij ons extra alarmbellen af.”

Borden