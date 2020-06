Compensatie: 650 miljoen voor Zeeland, moet meer dan 1000 nieuwe banen opleveren

De Zeeuwse onderhandelaars en het kabinet zijn het vandaag eens geworden over een pakket aan maatregelen waarmee Zeeland wordt gecompenseerd voor het mislopen van de marinierskazerne in Vlissingen.

Wat staat er in het akkoord?

- JUSTITIE: Om te beginnen komt er op het terrein waar de marinierskazerne had moeten komen, een ‘Law Delta’: een justitieel complex waar sterk beveiligde rechtszittingen kunnen worden gehouden en een gevangenis met een extra beveiligde afdeling. Naar verwachting levert het totale complex ongeveer 500 banen op.

- KENNIS: Oprichting van een Delta Kenniscentrum voor voedsel, water en energie op de Kenniswerf in Vlissingen.

- OPENBAAR VERVOER: Een vaste intercity van en naar de Randstad. Ook komt er een proeftuin voor slimme mobiliteit in Zeeland, wordt de stationsomgeving van Vlissingen verbeterd en komt er geld voor een goederenspoor Terneuzen-Gent.

- ENERGIE: Nauwe samenwerking op het gebied van onder meer waterstof en CO2-opslag, om te zorgen dat de Zeeuwse industrie de overstap kan maken naar klimaatneutrale productie.

- ZORG: Onder meer een opleiding voor huisartsen binnen Zeeland, een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen.

- ARBEID: Een extra impuls voor het omscholen van werklozen in Zeeland.

- KLIMAAT: Voor Vlissingen is een plek beschikbaar als proeftuin om een wijk of buurt van ongeveer 500 woningen en andere gebouwen te verduurzamen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken.

- EVIDES: De provincie wil graag dat drinkwaterbedrijf wordt afgesplitst van PZEM, vanwege de belangrijke publieke taak van het waterbedrijf. Onderzocht wordt of het Rijk de regio hierbij kan ondersteunen.

Polman bedankt de Zeeuwse bevolking

Eerder leek het er op dat Zeeland een week langer zou moeten wachten, maar vandaag kwamen de onderhandelaars er toch uit. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) arriveerde rond 15 uur bij de Abdij om met de Zeeuwse delegatie te spreken. Een uur later werd het pakket tijdens een persconferentie toegelicht. Commissaris van de Koning Han Polman sprak aan het begin van de persconferentie over een ‘bijzonder resultaat en ook een goed resultaat’. ,,Er ligt echt een fantastisch mooi pakket, dat structuurversterkend is voor de sociaal-economische positie van Zeeland.‘’ Hij sprak zijn dank uit aan Bernard Wientjes, die de afgelopen maanden als speciale adviseur naar compensatiemaatregelen zocht. De commissaris dankte ook de Zeeuwse bevolking: ,,U heeft uit het hart gesproken en daarmee, misschien nog wel beter dan wij bestuurders, met overtuigingskracht laten weten dat het goed kan komen met Zeeland, maar dat daarvoor wel wat nodig is. Zeeland heeft met één mond gesproken.”

Polman greep ook de gelegenheid aan om er op te wijzen dat de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat vergaderen via video prima te doen is, en het dus best te doen is om in Zeeland te wonen en in de Randstad te werken. ,,Als je dan een of twee keer per week naar de Randstad moet, is dat best te doen.”

Begin maart nam Bernard Wientjes, voormalig voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, als speciale adviseur de opdracht aan om met het kabinet en Zeeland te gaan zoeken naar compensatiemaatregelen voor het schrappen van de bouw van de marinierskazerne. Hij gaf toen al aan voor de zomer klaar te willen zijn.

Achter de rug van Zeeland om