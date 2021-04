Communies gaan van start, maar ouders twijfelen: ‘We willen Jordy hetzelfde feestje geven als zijn broertje maar dat kan niet’

COLUMN MARLEEN BLOMMAERT Misschien moeten we sommigen gaan vaccineren met gezond verstand

7:00 Het is een korte feitelijke mededeling in de mail van een kennis: ‘ik sta op de wachtlijst voor een operatie’. Dat de operatie in kwestie noodzakelijk en urgent is, staat buiten kijf. Maar net als zovelen moet hij wachten en zijn ziel in lijdzaamheid bezitten. Mijn gedachten gaan uit naar hem en al diegenen van wie de operatie wordt uitgesteld. Voor sommigen betekent dat wat ongemak, als het bijvoorbeeld gaat om een knieoperatie, maar voor anderen is het een hachelijke zaak als het om kanker gaat. Het brengt nog meer onzekerheid in een onzekere situatie. De rij van wachtenden groeit.