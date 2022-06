Commotie bij Kunstschouw: kerkenraad wil ‘ongepast kunstwerk’ verwijderd hebben

Het gaat om een installatie op het binnenplein van de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk. Wim Bakker uit Wilhelminadorp plaatste het kunstwerk in het kader van de Kunstschouw. Hij betreurt de commotie. ,,Ik heb niks onbeschofts in de zin. Mijn installatie is bedoeld om virtueel je geloofstemperatuur te bepalen. Die douche-installatie met warm en koud waterkraan staat symbool voor een standpuntbepaling over waar je staat in je geestelijke overtuiging. Daar zou de pastoor in de kerk zelfs een beschouwing aan kunnen wijden. Jammer dat dit niet gebeurt’’, aldus Bakker.