Commissie behandelt bezwaar half jaar na bomenkap

Vragen

Maar de data roepen wel vragen op. In augustus 2017 besloten Natuurmonumenten het Slotbos uit te dunnen. Binnen een week kwam de Stichting Natuurbehoud in het geweer, omdat er geen vergunning was afgegeven. Niet nodig, oordeelde de provincie op 12 september, want het kappen valt onder de Aanpak Stikstof. Op 5 oktober diende Natuurbehoud een bezwaarschrift in. Zes maanden later volgde een hoorzitting en bleken de bomen gekapt.